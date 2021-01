Romain BARBIER possède une expérience professionnelle de plus de 18 ans.

Il est responsable du développement des activités et du marketing. Il gére et participe à des audits de sécurité et environnementaux (cession/acquisition de sites industriels, stations-service, immobiliers), des projets de réhabilitation de sites pollués, des projets d'investigations environnementales (Missions codifiées AMO, LEVE, EVAL, CPIS, PG, IEM, CONT, A100 à A400), des diagnostics approfondis de pollution, maîtrises d’œuvre de réhabilitation de sites, ainsi que des maîtrises d’œuvre de démantèlement d’installations industrielles.



Mes compétences :

Déchets

Dépollution

Ingénierie

Eau

Gestion de projet

Environnement

Management