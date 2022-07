Sandra PAITRE

Passionnée par l'ostéopathie, j'en ai fait mon métier. J'apprécie la globalité de cette approche. En effet, un patient, c'est un corps et un esprit et pas seulement un symptôme ou une articulation !

Je pratique beaucoup de techniques (articulaire, viscérale et crânienne) en fonction du patient, de ses attentes et de ses besoins. J'ai eu une bonne formation médicale, et je connais mes limites afin d'orienter éventuellement le patient vers un médecin.

Mon petit plus réside dans la formation en médecine traditionnelle chinoise que j'ai faite et qui me permet d'avoir une approche encore plus globale de l'individu.

Je peux aussi vous conseiller en diététique car j'ai travaillé plusieurs années dans une école de diététique et dans un club de gym, ayant un institut de soins (balnéo, soins de beauté classiques, diététique), avec des esthéticiennes et une diététicienne pour le suivi alimentaire ...



Si vous voulez des renseignements dans tous ces domaines, contactez-moi ou allez sur mon site :Array

Si vous cherchez un ostéoptahe près de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le siteArray, vous en trouverez des compétents.



Mes compétences :

Médecine

Médecine chinoise

Naturopathie

Nutrition

Osteopathe

ostéopathie

Reiki

Santé

Sport