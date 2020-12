Sandra SMETS

PhD | Chef de Projet Transformation Digitale Stratégie digitale, analyses business & fonctionnelle



Docteur en Philosophie et Lettres, j'exprime mes côtés créatif, pédagogique et scientifique, au croisement entre le monde des lettres et des chiffres.



R&D - Grâce à mes compétences en recherche, innovation et méthodes de validation scientifiques, je veille à l'amélioration continue des stratégies digitales mises en oeuvre. Autonome et auto-didacte, je me forme en permanence pour rester à la pointe des connaissances dans mon secteur.



Gestion de projet, esprit d'équipe et pédagogie - Sans aller jusqu'à dire que ce n'est pas le but qui compte, mais le chemin, j'aime gérer un projet dans un réel esprit de coopération et d'échange de bonnes pratiques pour apprendre, collectivement, de nos méthodes et questionnements.



Analyse des données et méthodologie - J'aime résoudre des problématiques complexes et proposer des solutions originales et efficaces. Chaque action, chaque hypothèse de travail est passée au crible d'analyses détaillées et chiffrées.



Certifications :



Google Ads, Google Analytics, et expert MailChimp. Praticienne en sophrologie dynamique.