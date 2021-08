Sandra STRITT

Marketing

Etudier les besoins des clients. Assurer la veille technologique et concurrentielle. Créer un site internet. Créer des espaces d’échanges via les médias sociaux afin d’organiser et communiquer avec les membres des communautés. Rédiger les contenus web.

Identifier les nouveaux médias sociaux ainsi que leurs usages.



Commercial

Prospecter et convaincre ses interlocuteurs (clients ou prospects) de la pertinence de la solution et/ou du produits qu’ils proposent. Coordonner le déploiement des solutions et/ou des produits de la signature à la mise en ligne des solutions. Gérer la relation client sur internet.



Organisation

Concevoir des outils de suivi de l’activité (retro planning – planning annuel)

Planifier, organiser et animer des réunions entre directeurs ou responsables de service.



Management

Recruter, former, motiver accompagner et contrôler des équipes (jusqu’à 50 personnes)

Fédérer autour d’un projet et instaurer un travail d’équipe.



Pédagogie

Analyser les besoins en formation, organiser des démonstrations, proposer des solutions

Former en vente BtoB et BtoC. Rédiger des argumentaires de vente et réaliser du coaching motivationnel.



Mes compétences :

Web marketing et communication web

Vente B2B et B2C

Chef de projets

Gestion centre de profit

Management de projet

Management d'équipe

Community management

Aisance relationelle

Sourcing

Recrutement

Relations clients

Coaching Commercial

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Aisance rédactionnelle