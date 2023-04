Sandrine ALMERAS

A l’écoute des besoins des dirigeants et des managers, je les accompagne en leur apportant un appui RH pour soutenir leur business à des moments clés de la vie de leur société : besoin de faire croitre les effectifs, évolution stratégique des compétences des collaborateurs, besoin en formation.



Je développe donc mon activité autour de 3 axes principaux :



• Le recrutement : j’accompagne vos recrutements dans le domaine de l'ingénierie.



• Les accompagnements RH spécifiques et adaptés aux besoins stratégiques des TPE/PME lorsque vous n'avez pas encore de service RH dédié : appui à la gestion administrative, demandes de financement liés à l’actualité sociale (ex : recruter un apprenti, un senior, préparer un accord de génération, optimiser le plan de formation adapté à l’activité de la société et lié à la GPEC…), mettre en place une organisation RH, prévoir un recrutement, gérer les compétences, mettre en place un SIRH…



• Les formations (financées par les OPCA, ou pas) : formations RH, formation des managers, des commerciaux, des chefs de projet, piloter la formation…



Mes compétences :

Bureau d'études

GPEC

Recrutement

Sourcing

Suivi de carrières personnalisé

Conseil RH

Direction de projet

Mobilité internationale

Analyse stratégique

Gestion des talents

Formation

Management d equipe

Collaboration équipe internationale