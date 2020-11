Mon parcours est principalement orienté à l’international. Ayant opté pour des études en commerce international, j’ai passé près de 7 années à l’étranger entre le Royaume-Uni, le Mexique et le Danemark. Mes fonctions commerciales et marketing ont consisté à développer les ventes ou à trouver des partenaires commerciaux pour des marques françaises sur ces marchés.

De retour en France, en tant que Responsable de projet dans des sociétés d’accompagnement à l’international, j’ai eu en charge la production des prestations et la mise en place du réseau de partenaires sur les différentes zones géographiques ciblées. J’ai également réalisé la prospection commerciale directe dans différents pays, recherche de partenaires commerciaux et de clients finaux, pour le compte de sociétés européennes.

Forte de ces différentes expériences dans le développement à l’international, et quadrilingue, je souhaite aujourd’hui rejoindre une société en tant que Responsable Export.

sandrine_berthou@hotmail.com



Mes compétences :

Alimentaire

Cosmétiques

Export

International