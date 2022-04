Christophe BUIRE

Très ouvert sur l'international, j'ai débuté ma carrière en Allemagne au sein d'un service export pour l'Europe. Cette expérience a concrétisé mon goût pour les langues étrangères, la découverte de cultures de travail différentes et la possibilité de collaborer avec des personnes venant d'horizon diverse.



En travaillant dans un groupe américain spécialisé dans la distribution de réactifs pour la recherche scientifique, j'ai rencontré et découvert un monde passionnant mettant en oeuvre toujours plus pour faire progresser la Recherche scientifique. A travers les différents postes occupés, j'ai perfectionné mes capacités de négociation et de faire travailler en synergie différents services pour toujours mieux accompagner le développement de nos clients.



Parallèlement à mon activité riche en déplacements, j'ai obtenu en 2008 un Master II, programme direction et management commercial, orientation marketing stratégique en formation continue à l'Institut d'Administration des Entreprises de Lyon.







Mes compétences :

Administration

administration management

Allemand

Anglais

Business

Business Administration

Chimie

English

German

Global Sourcing

Grands comptes

Key account manager

Management

Manager

Negotiation

Pharmacie

Pharmacy

Sourcing

Strategic

Vente

vente complexe