Sandrine BREQUIGNY

ATTACHEE DE PRESSE, 5 ans d’expérience

Conseil Supérieur du Notariat, Agence Bleu Ciel, Office du tourisme de la station de Vars

- Conception, rédaction de supports de communication (communiqués de presse, dossiers de presse, argumentaires destinés à la presse),

- Organisation de voyages de presse (nationaux et internationaux),

- Médiatisation d’événements régionaux, nationaux et internationaux,

- Suivi des relations avec les journalistes (définition de la stratégie, organisation des rendez-vous, suivi des retombées des actions menées),

- Suivi administratif des relations presse (actualisation du fichier presse, suivi budgétaire des actions, reporting).



RESPONSABLE COMMUNICATION, 8 ans d’expérience

France 3 Méditerranée, Brescia Investissements, Festival du Film Européen de la Baule, KTT

- Relations presse,

- Elaboration de stratégie de communication,

- Conception et rédaction de journaux internes,

- Conception, rédaction de documents print et web,

- Elaboration de cahiers des charges web, animation de sites internet,

- Création, organisation d’événements et recherche de sponsors,

- Négociation, rédaction d’accords contractuels de partenariats,

- Organisation et conduite de réunions,

- Elaboration de cahiers des charges web, animation de site internet.





RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION ET DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, 10 ans d’expérience

Fort Ganteaume (établissement de restauration raffinée), JCO Spiruline

- Organisation, coordination, suivi d’événements,

- Gestion budgétaire des actions,

- Définition du produit et de ses caractéristiques,

- Choix de la marque, création du packaging,

- Positionnement sur le marché et veille concurrentielle,

- Evolution du produit par la qualité,

- Commercialisation d’un produit sur un marché B to B et B to C,

- Négociation, mise en place des contrats auprès d’une clientèle de professionnels et de particuliers,

- Développement et fidélisation de portefeuille clients.



Mes compétences :

Valorisation des ressources humaines

Développement commercial

Négociation

Gestion de l'image

Gestion de la relation client