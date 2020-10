Sandrine CABON

Diplômée de l'école d'ingénieur du CESI de Toulouse en management QSE, je dispose d'une expérience de plus de 6 ans dans le domaine.



Actuellement en poste sur un établissement de santé de la région toulousaine :

- J'assure la mise en place et le suivi du système de management de la qualité en tant que responsable qualité et gestionnaire des risques

- Je met en place et coordonne divers projets en tant que chef de projets interne

- J'assure la gestion et la protection des données (DPO) ainsi que la communication interne et le Développement Durable



Certification HAS V2014

- clinique Aufrery : Avril 2015 = > Certifiée CATÉGORIE A

- clinique Montberon : Mars 2016 = > Certifiée CATÉGORIE A



Mes compétences :

Qualité de l'air

Physique chimie

Management de projets

Gestion des risques

Mamagement / Gestion de la Sécurité

Veille réglementaire QSE

Management / Gestion de la Qualité

Management / Gestion de l'Environnement

Développement Durable / RSE

Normes Environnement : ISO 14001/EMAS

Normes qualité : ISO 9001 /EN 9100