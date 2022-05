FONDATRICE ASSOCIEE SANCHAYA IMMO - DECO PLACE BCN

- Sanchaya Immo : Achat - revente de biens immobiliers en France et à Barcelone.

- Deco Place : rénovation, décoration et home staging de biens en France et en Espagne.



Mes compétences :

Conseil

Rénovation / décoration / Suivi de chantiers