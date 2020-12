Sandrine CHIRON

Co-construire une alimentation intelligente



Cette ambition s'appuie à la fois sur mes valeurs et mes compétences transversales.

Je travaille à développer une alimentation plus durable par l'innovation et la mutualisation entre les acteurs.

Dans mes activités de management de projets collaboratifs je m'appuie sur mes compétences scientifiques et techniques en agroalimentaire, biotechnologies, biochimie, etc... et mes expériences en gestion de projet, partenariats & commercial, animation & communication.



Mes compétences :

Partenariats

Gestion de projet

Animation et communication

Techniques d'analyses

Recherche

Qualité