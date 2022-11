Sandrine DOIZY

Consultante en organisation et en accompagnement du changement, au travers de mes différentes expériences sur des sujets sensibles et des missions à forts enjeux, j'ai développé une expertise et des aspirations orientées Hommes et Organisations.



Dans chaque projet, privilégiant une approche à la fois opérationnelle et client, je mets en oeuvre mes compétences en optimisation des organisations et des modes de fonctionnement, ainsi qu'en conduite du changement avec pour objectif de contribuer au développement de l'efficacité opérationnelle et de la compétitivité des entités sur lesquelles j'interviens.



En relation aussi bien avec les opérationnels qu'avec les membres du Comex, j'assure la gestion et le pilotage des missions de conseil (Copil, interventions Comex,), depuis le cadrage des objectifs et des livrables attendus, jusqu'au suivi de l'efficacité des solutions mises en œuvre.