Sandrine FRAISSARD

Conception et développement du Département Formation Continue

Conception et mise en place de formations diplômantes en Part-Time

Définition des processus, procédures, outils et méthodes de formation

Gestion des candidatures des stagiaires

Création d’un vivier pour l’unité

Conseil et aide aux démarches administratives (financement : OPCA, Fongecif)

Conduite des entretiens individuels et sélection des candidats

Recrutement et suivi des consultants

Encadrement du fonctionnement pédagogique des Intra et VAE

Administration et gestion des formations du 1er contact à la facturation

Démarche commerciale : prospection et visites commerciales

Outils marketing : Créations des plaquettes, supports publicitaires, programmes

Actions marketing : Mailing, e-mailing, annonces presse, interviews, conférences

Suivi des budgets (intervenants et entreprises)



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Administration

Commercialisation