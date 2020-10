Sandrine GARCIA (GÉRAUD)

Parce que je suis attentive à votre bien-être Il est essentiel, selon moi, davoir un temps déchange afin détablir une connexion particulière, celle de la confiance entre deux personnes. A partir de ce moment là, nous pouvons commencer le nettoyage de vos émotions.



Pour se faire, je pratique lhypnose inspirée de la méthode SAJECE, à la fois douce, bienveillante et humaine qui permet de vous libérer de vos émotions à travers des histoires et métaphores.



Jutilise également le retraitement des émotions par locculaire, inspirée de lEMDR. Cette méthode est très prometteuse en cas de traumatisme et de choc émotionnel.



Mes plus belles forces sont laccompagnement de ses deux méthodes en utilisant ma Clair-audience pour vous guider dans votre évolution « spirituelle » et mon intuition afin de percevoir les véritables messages de votre âme.



En résumé, je vous propose un accompagnement complet afin de madapter à vos besoins et de vous aider à retrouver votre plein potentiel.



Prise de RDV sur Doctolib