Sandrine JACOULOT (BUGNET)

Le Shiatsu pour contribuer à améliorer la qualité de vie au travail.



Au-delà des séances individuelles classiques sur futon, le Shiatsu peut aisément être proposé sur le lieu de travail. Il présente des avantages considérables : il se pratique par-dessus les vêtements, une séance peut être réalisée sur une chaise ergonomique et 20 à 30 minutes suffisent pour apporter détente et un premier niveau de rééquilibrage énergétique.



Intérêts du Shiatsu en entreprise :

- Proposer une démarche innovante

- Promouvoir le « mieux-être » au travail

- Offrir une nouvelle source de dynamisme et de détente

- Améliorer la productivité et diminuer le taux d'absentéisme

- Prévenir le stress et diminuer les troubles musculo-squelettiques



=> www.sj-shiatsu.com/shiatsu-en-entreprise



"Le Shiatsu (littéralement pressions des doigts) consiste en l'application de pressions rythmées sur tout le corps, dans un but de rééquilibrage corporel et d'amélioration ou de maintien de la santé."



"Le Shiatsu est une des huit approches complémentaires citées dans la résolution A4-0075/97 du Parlement européen, voté le 29 mai 1997, en tant que "médecine non conventionnelle digne d'intérêt"."



"Le Shiatsu ne se substitue pas à la médecine occidentale, mais peut se présenter plutôt comme un complément. Il ne dispense pas d'un avis médical, sa pratique pouvant être contre-indiquée dans certaines situations."



Spécialiste en Shiatsu habilitée par le SPS : www.syndicat-shiatsu.fr