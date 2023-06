Sandrine JESUTHASAN

Comptable depuis 12 belles années, j'ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles et acquérir les compétences techniques nécessaire au métier de comptable. Diplômée d'un master en gestion des ressources humaines, après avoir validé une licence métiers de la comptabilité, je dispose aujourd'hui d'une double compétence qui me permet d'avoir un profil polyvalent très demandé sur le marché du travail et, d'apporter ainsi une plus-value indéniable à l'entreprise.



Tenue comptable :

- Normes IFRS

- Révision des comptes, imputation analytique

- Analyse, lettrage et justification des comptes

- Gestion de la trésorerie, rapprochements bancaires

- Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements

- Cut-off comptable, saisie des opérations de clôture (FAE, FNP, CCA, PCA) et autres provisions

- Reporting et prévisionnel mensuel

- Etablissement du dossier annuel de bilan

- Etablissement du bilan, compte de résultat

- Relation et conseil à la clientèle

- Préparation et paiement des règlements fournisseurs



Tenue fiscale :

- Déclaration de TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVS, CVAE, CFE, DEB, DES

- Etablissement de la liasse fiscale et annexes



Compétences informatiques :

Bureautique : Pack Office, maîtrise d'EXCEL (fonction avancées)

Logiciels maîtrisés : SAGE 100, CEGID, CIEL, QUADRA, QUADRABOX, COALA, ALTAIX, YARDI VOYAGER



Anglais professionnel (écrit)



Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



