Sandrine LE BERRE

2021 fut l'occasion de mettre une nouvelle corde à mon arc : celle de guide conférencière. J'ai cependant eu à coeur d'acquérir cette casquette via une alternance, réalisée dans un cadre que je connais bien, celui d'une agence réceptive toulousaine. Mes compétences spécifiques concernent donc plus précisément :

- la production touristique (séjours à vélo en itinérance),

- l'accompagnement multilingue dans le cadre de visites guidées thématiques

- la vente de packages touristiques à une clientèle internationale,

- la gestion de la relation clientèle et litiges,

- le suivi de l'activité,

- la rédaction de contenu de site web & articles de blog.



Mes compétences générales:

Le développement et suivi de projets

Le conseil, la vente, l'accueil de clientèle

La maîtrise des techniques de communication : aisance rédactionnelle et relationnelle

L'esprit de synthèse et d'observation

L'encadrement d'équipe

le marketing et Webmarketing