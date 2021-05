Sandrine LEBEURRIER (RIGAUD)

En reconversion professionnelle, après un Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé et de nombreuses expériences enrichissantes, je souhaite aujourd'hui mettre mon savoir-être et mes savoir-faire au service du champ de l'insertion en tant que Conseiller en Insertion Professionnelle.



Une présentation succincte vous permettra de mieux percevoir mes qualités humaines et mes compétences professionnelles:



--> SAVOIR-ETRE

- empathique

- à l'écoute

- souriante

- sens des priorités

- autorité naturelle



--> SAVOIR-FAIRE

- aisance relationnelle

- conduite d'entretiens

- sens de l'analyse

- capacités rédactionnelles

- rigueur et organisation dans le travail

- maîtrise de l'outil informatique



J'envisage d'effectuer la formation de C.I.P. mais je reste ouverte à toutes propositions intéressantes.