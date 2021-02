Sandrine LEBIENVENU

Bonjour,



Ayant suivi la Majeure Ressources Humaines à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, j’ai effectué l’ensemble de mes expériences professionnelles dans ce domaine pour donner une cohérence à mon parcours et pour répondre à mon goût prononcé des relations humaines. Mes compétences clés sont dans le domaine du recrutement, de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, de la formation, de la gestion du personnel, de la gestion de projet et de la communication interne.



Mes compétences :

Bon relationnel

Communication

GPEC

Généraliste RH

Gestion de projet

Adaptabilité

Recrutement

Gestion des compétences