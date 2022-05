Sandrine MOURAUD

Diplômée d’école de commerce, je maîtrise le lancement de produit, le développement d’outils merchandising, le marketing opérationnel et l’adaptation des produits à l’international et j'ai gérer pendant plus de 4 ans plus de 200 références.

Créative et méthodique, j’aime mener à bien des projets nouveaux et je n’ai qu’un seul objectif : la satisfaction client.



Mes compétences :

Créative

Fiable

International

Média

Méthodique

Plan Media

Promotions

Marketing

Communication

Créativité