Je souhaite trouver un poste dans lequel je pourrai m'investir et m'installer durablement afin de m'épanouir et continuer à évoluer tout en faisant avancer l'entreprise dans laquelle je suis.



Mes compétences :

Gestion des commandes

Accueil physique et téléphonique

Gestion de portefeuille

Organisation d'évènements

Développement commercial

Microsoft Office 2007

Gestion clients

Achats

Microsoft Outlook