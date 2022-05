Sandrine MOURGUES

Dynamique, rigoureuse, sérieuse, facilité d'adaptation, de compréhension et de communication sont autant de points qui me caractérisent que je souhaite mettre en pratique au sein de diverses entreprises.

Je suis polyvalente.

J'aime les challenges et enrichir mes connaissances professionnelles.



Mes compétences :

Bonne Pratique WORD/EXCEL/POWERPOINT

Réalisation Des Compte-rendus De Réunions Et Des C

Traitements Des Courriers Et Des Courriels

Instruction, Traitements Et Suivi Des Dossiers Adm

Accueil physique et téléphonique

Organisation Et Préparation Des Réunions