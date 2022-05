Sandrine MOURGUES

Basée près d’Aix en Provence, je suis consultante en Affaires réglementaires, ingénierie de formation et études techniques.

J'ai crée en 2015 ma société ARCHEMIA Consulting afin d'accompagner les entreprises sur la règlementation et la qualité.

Ainsi j'apporte mon expertise aux entreprises des domaines de la détergence, des produits de senteur, des huiles essentielles mais aussi de la chimie.



Mon dernier poste était de responsable affaires réglementaires et qualité dans une entreprise de négoce d’Huiles essentielles et produits naturels . J’étais en charge de la constitution de dossier visant la mise en conformité des produits selon les réglementations cosmétique (Règlement CE 1223/2009) et alimentaire (Règlement 1334/2008 et 183/2005), de rédaction de documents règlementaires (FDS, certificats allergènes, IFRA…). Je m’occupais de la notification des produits conformément au Règlement CLP et de REACH.

Mon parcours m’a amené à travailler dans le secteur de la détergence pour lequel j’exerce des missions freelance : formulation, réglementation, développement de gammes de produits Ecolabel mais aussi achat de matières premières.

Mais j’ai aussi travaillé 10 ans dans une entreprise de matières premières cosmétiques en tant que responsable affaires réglementaires et qualité.



Mes compétences :

Curiosité

Polyvalence

Rigueur