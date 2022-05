Sandrine MOURIC

Après une carrière d'ingénieur en biologie moléculaire (7 ans), je me suis réorientée. J'ai travaillé en tant que conseillère en insertion sociale et professionnelle pendant 8 ans auprès du public 16/25 ans, de niveau VI à I en Mission Locale.

Parallèlement, j'ai participé à des prestations musicales professionnelles en tant que chanteuse lead ou choriste dans des groupes pop/rock/soul et gospel. J'ai ensuite créé une association dans le secteur de l'animation, que j'ai ensuite dirigée: j'ai managé 35 salariés animateurs, j'ai géré l'association au niveau administratif, développé le projet d'animation subventionné par la commune de la Ciotat (plus d'un million d'euros de subvention), et créé l'activité de centre de formation BAFA de l'association sur le territoire de La Ciotat. (Aujour'hui l'association est toujours en activité). J'ai aussi plusieurs expériences en tant que formatrice de biologie, en collectif pour du public post baccalauréat, et d'enseignante et accompagnatrice en individuel et en collectif pour le public primaire à Lycée en français, mathématiques et anglais. actuellement, je suis disponible pour un nouvel emploi dans la région libournaise (33).