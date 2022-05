Sandrine MOURNIAC-PAJUSCO

En recherche d'oppotunité sur le Finistère!



Avec 16 ans d'expérience en pilotage d'études Recherche et Développement chez Orange Labs, et 4 ans de management de projet chez OBS/IT&Labs, je recherche des activités de direction de projet, de méthodologie (V,Srcum), ou d'expertise technique en télécommunication.



Après une spécialisation sur les systèmes satellitaires, une expérience professionnelle très importante dans les systèmes radio-mobile (2G,3G) et fixe (FH, Wifi) en Recherche et Développement, et en management de projet de développement logiciel (CDS,TMA), si mon dynamisme, mon pragmatisme, mon sens du relationnel et du client vous intéresse, rencontrons nous et discutons de nos projets respectifs!



Mes compétences :

Chef de Projets

Formation

Gestion de projet

IMS

Ingénierie

Ingénierie de formation

LTE

Matlab

MOA

Pilotage

Projets techniques

Telecom

Télécommunication

Validation

WI-FI

WiFi

Wifi…

WiMAX