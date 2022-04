Bruno AIZIER

Je suis doté d'une forte expérience industrielle (que je transfère au milieu académique depuis 2007), en spécification, modélisation, architecture et développement de Systèmes à prépondérance Logicielle (Guerre Electronique, Télécoms, Océanographie, embarqué) et des Processus et Méthodologies associées : RUP, MDA/MDE, CMM-I, ... et langages-outils associés (UML2, SysML, DoDAF, NAF ..., SDL, SART, DFD).



En cette rentrée 2012/2013, je suis plus particulièrement investi dans la rénovation de l'enseignement de l' IS (Ingénierie Système) pour l'ENSTA Bretagne, en liaison avec l'ENSTA ParisTech, la DGA, l'AFIS; et mes amis industriels.



Le nouvel enseignement en Ingénierie Système, que j'ai mis en place, couvre l'ensemble du Cycle en "V", notamment :

- L’ingénierie des Exigences,

- L'analyse et l'Architecture Fonctionnelle, et sa modélisation (EFFBD exécutable),

- Le passage à l'Architecture Physique, et sa modélisation (SysML exécutable),

- La modélisation hybride

- La Sûreté de Fonctionnement,

- La remontée du Cycle : Intégration et Validation.



Cet enseignement repose sur 3 piliers:

- Enseignement académique,

- RETEX par de grands industriels, sur leurs pratiques de l'IS,

- Cas d'étude, fils conducteurs, sur le quel nos élèves-ingénieurs développent leurs acquis.



Mon expérience industrielle m'a énormément servi; J'avais en effet agi avant 2007, sur des projets industriels de systèmes complexes, comme :



- Responsable en Ingénierie Système et Logiciel, agissant sur toutes les activités du cycle de développement, et sur les disciplines majeures (Ingénierie Système et Logicielle, Matériel),



- ou de façon plus transversale : Consultant/Expert en Processus d'Ingénierie et Modélisation de Systèmes Complexes à prépondérance logicielle (Ingénierie des Exigences, Modèles du Besoin, Modèle logique, Modèles d'architectures et d'implémentation, Transformation de modèles, etc); ou acquisition /amélioration de Processus ( CMM-I ).



J'ai l'habitude des contacts avec les opérationnels (DGA, Militaires, Opérateurs Télécoms, clients ), les Industriels (DCN, THALES, France Télécoms R&D, ... ) et avec l'Enseignement Supérieur.





Bienvenue sur mes sites http://membres.lycos.fr/baizier



Mes compétences :

RUP

Rhapsody

UML2

Temps Réel

Sonar

Architecte

OSGI

VxWorks

PERT

Transmission

Modélisation

Protocole TCP/IP

Ingénierie système

Protocoles OSI

Systèmes embarqués

Traitement du Signal

OS Temps Réel

SysML

Software Engineering

Electronique embarqu�

Firmware

Electronique embarquée

Electronique num�rique