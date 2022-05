Sandrine MOZAÏNE

Passionnée par les métiers de l'écrit, j'évolue depuis plusieurs années dans le secteur de l'édition.

Mes thèmes de prédilection sont le droit public, les sciences humaines (plus particulièrement politiques) et les collectivités territoriales. J'ai notamment beaucoup travaillé, ces dernières années, sur la thématique des marchés publics.

Ce qui me plaît le plus dans mon métier : rechercher, vérifier et analyser les informations, écrire ou réécrire des articles pour le web comme pour le papier, travailler en collaboration avec les auteurs, les experts, etc.



Mes compétences :

Communication

Droit

Droit public

Édition

Recherche

Rédaction