Sandrine NABET

Après 17 ans de visite médicale, j'ai crée mon entrprise de Home Staging c'est à dire de Valorisation Immobière pour préparer les biens immobiliers à la vente. Cette prestation étant encore peu connue en France, et étant indépendante, je fais de la formation.

Formation en Home Staging, en décoration de vitrines, en décoration et en pharmacie.

La formation est un univers qui aujourd'hui me passionne, je crée des modules à la demande de mes clients.

A côté de cela, j'effectue également des missions de décoratrice étalagiste auprès de commerçants.

Ma vie familiale est aussi bien remplie puisque j'ai 3 magnifiques filles qui m'occupent également pas mal.



Mes compétences :

Formatrice

Décoration