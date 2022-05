Sandrine NASICA

Suite à un licenciement économique le 1er Juin 2009, je me retrouve sur le marché de l'emploi. Mes différentes expériences dans le domaine administrative (Assistante ressources humaines, assistante de direction et assistante commerciale) m'ont permis d'étoffer mon profil administratif.

Mes Compétences sont:

-la gestion du personnel (maladie, cp, accident de travail, base de données, visites médicales, frappe notes de services et courriers...)

-la gestion de l'agence (accueil téléphonique et physique, prise de rendez vous et tenue de l'agenda,facturation simple, commandes diverses)

- Gestion commerciale: vente physique ou par téléphone, élaboration proposition commerciale, suivi après vente, relance clients

- Gestion Ressources Humaines: contrat de travail, due, droit disciplinaire

- Paie: préparation paie: saisie et vérification variables.



Volontaire, dynamique, organisée et motivée, je m'adapte très vite.



