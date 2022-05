Sandrine NOE

Apres un DUT en agronomie, et une licence en physiologie végétale, j'ai souhaité acquérir des connaissances en biochimie (licence biochimie).

Je souhaite aujourd hui intégrer une équipe dynamique, dans laquelle je pourrai faire partager mes savoir-faire et avec laquelle je pourrais améliorer mes connaissances.

Je suis déterminée, rigoureuse et autonome. J'apprécie le travail en équipe.

Je recherche des poste de technicienne de laboratoire.



Mes compétences :

Autonomie

Gestion planning

PCR

Planning

Rigueur

Sequençage

travail en équipe