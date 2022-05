Sandrine NOIRÉ - BERTRAND

Véritable business partner, j’aime conseiller les dirigeants dans la définition de la stratégie et son exécution. J'aime particulièrement apporter des solutions et mettre en place ou optimiser les outils et process nécessaires au pilotage de l’activité. J’ai une forte sensibilité aux systèmes d’information. Améliorer la performance, relever des défis entourée d’une équipe est une source de motivation.



Je suis diplomate mais tenace, rigoureuse mais flexible. Je suis orientée résultat et exigeante quant à l’atteinte des objectifs dans les délais et je travaille avec enthousiasme et respect des autres.



J’ai une expertise confirmée en pilotage des finances d’une entreprise et notamment en :

- Accompagnement de la stratégie auprès des dirigeants et directeurs de business unit

- Pilotage du résultat prévisionnel et réalisé dans un contexte de gestion par projet, multi sociétés, multi sites, international et fusion d'entités

- Mise en place d’ERP et amélioration des outils de gestion

- Planification, réorganisation pour améliorer la performance et l’efficacité

- Modélisation et analyse de différents scenarii d’évolution

- Management d’équipes dans un souci de développement des compétences



Aujourd’hui je mets mon expertise au service des entreprises en croissance qui souhaitent se développer et revoir/optimiser leurs modèles économiques. Je souhaite m’orienter vers un poste de Directeur / Responsable Financier avec un positionnement de business partner. J’apporte également mon expérience dans des filiales d’Unibail Rodamco, groupe leader et référence en matière de gestion.



Mes compétences :

Management

Système d'information

Esprit analytique

Aisance relationelle

Rigueur

Pilotage de la performance

ERP

Finance d'entreprise