Sandrine NOURRY

Le groupe Hilti est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits hautes-performances à forte valeur ajoutée pour les professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments.



Notre offre de produits couvre les domaines suivants : forage-burinage, clouage, chevillage, forage-sciage-découpe au diamant, laser et détection, découpe et ponçage, vissage, coupe-feu, supportage et mousses. Nous recherchons l'excellence par l'innovation, la qualité totale, la relation directe avec nos clients et un marketing efficace.

Le groupe Hilti est présent dans 120 pays à travers le monde et compte 20 000 collaborateurs.



La filiale française est la 3ème du groupe et avec un peu plus de 1450 collaborateurs, nous recherchons régulièrement de nouveaux talents dans les domaines suivants : Vente, Marketing, Finance et Ingénierie.



Si vous avez envie de relever des challenges dans une entrepise dynamique, innovante et qui offre de réelles perspectives d'évolution n'hésitez pas à nous adresser votre candidature.





