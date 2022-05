Sandrine Obi OUATTARA

Titulaire d'un master 2 en marketing et management, mes différentes expériences m'ont permis de découvrir le monde du management, de la gestion commerciale et maintenant de la communication.

Pleine de ressources et de réactivité, je sais m'adapter au contexte et donner le meilleur de moi.

Ouverture d'esprit et esprit d'initiative sont mes maitres mots. Jeune professionnelle je continue ma route à la recherche des opportunités qui me permettraient de monter en compétence



Mes compétences :

Gestion commerciale

Communication

Marketing

Adaptabilité

Relations Presse

Management

Community management

Esprit d'initiative

Dynamique