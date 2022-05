Sandrine ORSINGHER

Expérience professionnelle



2011- à ce jour



RESPONSABLE JURIDIQUE FRANCE

AG REAL ESTATE FRANCE

groupe belge AG INSURANCE



1/ Pôle Développement : support juridique des opérations de développement et de promotion immobilière (réponse aux consultations, négociations avec vendeurs et aménageurs, acquisition du foncier, urbanisme, mise en place des partenariats, contrats, marchés, assurances construction, suivi des opérations jusqu’à la livraison, suivi des garanties, baux en état futur d’achèvement, VEFA, CPI, MOD)



2/ Pôle Investissement et Asset Management : support juridique des opérations d’acquisition d’actifs de bureaux et plateformes logistiques, essentiellement au sein d’un véhicule d’investissement type OPCI, audit juridique, lettres d’offres, protocoles, négociation et suivi des promesses et actes de vente, CPI, garanties ; support au service asset management pour le suivi des immeubles en portefeuille (baux, mandats…)



• Pilotage des conseils (notaires, avocats)



• Suivi des contentieux



• Formation interne



• Veille juridique sous forme de flashs trimestriels







2008-2011:



JURISTE SENIOR Pôle tertiaire GROUPE NEXITY SA (La Défense) PROMOTEUR



Interlocuteur juridique des équipes opérationnelles de Nexity Entreprises (bureaux, hôtels) et Geprim (locaux d'activités)

Négociation et rédactions des actes préparatoires (offres, partenariats, protocoles, promesses de vente), des actes de vente (VEFA, autres)

Création et suivi des structures de portage des opérations

Mise en place et suivi des assurances construction

Suivi juridique des opérations en phase réalisation, marchés de travaux, contrats, livraison

Référés préventifs- contentieux



2002- 2008 GROUPE CREDIT AGRICOLE SA



2002-2005 JURISTE SENIOR

Crédit Agricole Immobilier (Issy les Moulineaux 92)

Droit immobilier, Droit des Affaires, Droit des sociétés :



o négociation et rédaction d’actes (baux, PPP, mandats, contrats de promotion, statuts, pactes d’associés, promesses de vente, contrats de réservation, VEFA, maîtrise d’ouvrage déléguée, assistance à maîtrise d’ouvrage….)

o montages contractuels opérations complexes de promotion ou d’investissement pour le compte d’investisseurs institutionnels

o participation aux data room en vue de l'acquisition de sociétés et suivi des audits juridiques (croissance externe)

o consultations, conseil aux opérationnels,

o contentieux, vie juridique des sociétés du Groupe et des sociétés de portage.

o Formations internes

o Veille juridique



Sept 2002- avril 2005 : JURISTE Crédit Agricole Leasing (Issy les Moulineaux)



Droit immobilier et droit financier (crédit-bail immobilier): rédaction d’actes, négociations de contrats, consultations, contentieux, vente des actifs repris.



2002 : FORMATRICE en droit immobilier IFCV à Levallois-Perret (92) : Mission : formation de futurs négociateurs immobiliers



1995 – 2002 : AVOCAT au Barreau de Paris

CABINET CONFINO, Barreau de Paris, spécialisé en droit immobilier

Conseil et Contentieux en droit immobilier, droit de l’environnement, droit de la construction, urbanisme, droit administratif, droit des contrats, droit des assurances, droit commercial et droit du travail : rédaction d’actes judiciaires et juridiques, consultations, plaidoiries, suivi intégral de dossiers.





Formation

1995 : C.A.P.A. (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – E.F.B. Paris Lauréate parmi les 50 premiers)



1993 : D.E.S.S. de Droit de la Construction et de l’Urbanisme - Université Paris XII



1992 : Maîtrise de Droit privé –Carrières judiciaires



1987 : Baccalauréat C





Langues étrangères

Anglais (niveau correct) Allemand (niveau scolaire)



Informatique

Word, notions Excel, Lotus Notes, Microsoft, Internet