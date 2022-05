Sandrine OTT

Actuellement Ingénieur travaux au sein de l’entreprise FLORIOT HABITAT GROUPE, mon rôle est de gérer les chantiers depuis l'ordre de service jusqu'à la livraison.

Chaque chantier est un nouveau projet au sein duquel je suis garant de :

- La satisfaction client

- Le respect des délais de réalisation

- Du résultat financier du chantier et du suivi financier

- Du suivi de l'exécution, de la qualité et de la conformité des travaux

- De la sécurité de chacun des intervenants du chantier

- Du management des équipes de FLORIOT (ouvriers, chef d'équipes, chefs de chantier)

- Du pilotage des entreprises partenaires et sous-traitantes

Pour des projets en Gros oeuvre seul ou en entreprise générale (TCE).



Ma volonté de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles organisations et ma capacité d'adaptation me poussent aujourd'hui à me lancer dans un nouveau défi. Je suis donc à l'écoute d'opportunités me permettant de mettre à profit mes compétences en gestion de projet sans restriction de domaines d'activités.



Mes compétences :

Bâtiment

BTP

Conducteur travaux

Génie civil

Ingénieur travaux

TCE