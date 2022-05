Sandrine PARIS

Avocat en droit des sociétés et des affaires.



Conseille aussi bien des personnes physiques que des entreprises et des grands groupes industriels, cotés ou non, tant dans leur quotidien et leur développement que dans le cadre d'investissements, d’opérations de croissance externe, de cession et/ou de restructuration.



Droit des sociétés :



• fusions-acquisitions (due diligence, lettres d'intention, MOU, contrats de cessions, garanties de passif...)

• private equity (term sheet, protocoles d'accord, contrat d'investissements, pactes d'cationnaires, management packages...)

• marchés de capitaux (introduction en Bourse et émission de valeurs mobilières)

• accès au capital du management et des salariés

• gouvernance des sociétés cotées

• secrétariat juridique et conventions intra-groupe

• audits juridiques



Partenariats / Joint ventures et contrats commerciaux



Contentieux des affaires



http://www.sparislaw.com





Mes compétences :

Prévention des risques

Direction des systèmes d'information

Capital risque

Fusion Acquisition

Private equity