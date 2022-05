Sandrine PARIS

Psychologue clinicienne diplômée de l'université Paris V-René Descartes, je suis spécialisée dans le vieillissement normal et pathologique et notamment dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Je possède également un diplôme de psychothérapeute cognitivo-comportementale obtenu à l'AFTCC ainsi qu'un DU "psychopathologie et neuropsychologie des démences" obtenu à l'université Paris V-René Descartes. Enfin, je viens de terminer une formation d'hypnose médicale à l'AFEHM, en partenariat avec l'Université Pierre et Marie Curie et l'hôpital de la Pitié Salpétrière.

J'ai travaillé pendant 8 ans au sein des EHPAD du groupe Almage, dirigé par le psychiatre Alfred Saillon. J'ai également collaboré à l'écriture du projet de vie de l' accueil de jour de l'établissement.

Je suis spécialisée dans la gestion des troubles du comportement et leur prise en charge par des interventions non médicamenteuses.

Je suis formée à l'évaluation neuropsychologique et à l'approche Snoezelen et mon approche de la maladie s'oriente vers des techniques proche de "l'humanitude" et de la communication centrée sur la personne.

Je coordonne aujourd'hui le service de psychologie de la nouvelle clinique gérontopsychiatrique de Garches (92), établissement du groupe SINOUE appartenant au Docteur Philippe Clery-Melin.

Ce service, constitué de 6 psychologues se veut expert dans le dépistage et la prise en charge des troubles psychiatriques, cognitifs et somatiques de la personne âgée.



Mes compétences :

Hypnose

Alzheimer

Thérapie comportementale et cognitive