Sophie BOUSSAGUET

Après plus de 20 ans passés dans l'univers du cadeau j'ai abouti à la création d'un nouveau geste cadeau !



Mettre en scène plusieurs objets, les mettre en valeur dans un emballage luxueux et soigné...



La Maison des coffrets propose un produit original, personnalisé qui valorise autant celui qui l'offre que celui qui le reçoit !



La belle aventure a pris fin en Aout 2014, cap sur de nouveaux horizons, embarquement pour Bordeaux et une nouvelle aventure à vivre, à créer.....





Mes compétences :

Management

Achats

Vente

Communication