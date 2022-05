Yolande LARGE

Liberty & Co. ( ex Compagnie Des Cadeaux ) apporte des solutions "clé en main" et personnalisées aux entreprises ayant besoin de cadeaux de remerciements ou de motivation via des différents sites marchands BtoB.



Spécialistes des coffrets cadeaux multithématiques haut de gamme réservés aux entreprises, notre concept est d'offrir la liberté de choisir leur cadeau aux bénéficiaires parmi une e-collection personnalisée de + de 2500 articles de grandes marques, activités plaisirs, bijoux, maroquinerie, High Tech,weeekends de prestige, vins , Champagnes, paniers gourmands ...



5 marques différentes permettent aux entreprises de choisir les coffrets en adéquation avec leur image (luxe classique, développement durable, design et tendance, marques Française ou gastronomie ) :

Coffret Liberty®, Coffret Planète Liberty®, Coffret Vino Gourmet®, Coffret Design & Liberty® et coffret Liberty France® : chaque marque a son site étant marchand et permet ainsi aux clients de personnaliser ses coffrets et sa e-collection à ses couleurs et en sélectionnant les cadeaux adaptés à sa cible.



Pour motiver les participants de challenges, Liberty Stim® est une plateforme web gratuite personnalisable qui permet de créer son e-catalogue et d'animer son opération afin de motiver et de récompenser en offrant un choix large de cadeaux grâce au cumul de points, complément monétaire...



Nouveauté noël 2013 : les coffrets Gourmands Délices Liberty®. Superbes coffrets personnalisés , ils recèlent de délicieux plaisirs de la gastronomie Française, ainsi que des cadeaux de grandes marques dans l'univers des arts de la table



Nous apportons aux entreprises des réponses adaptées à chacune de leurs opérations, avec pour objectif, de les satisfaire par un service haut de gamme et sur mesure.



