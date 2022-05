Sandrine PAROU

Mon parcours s'est créé avec la saisie d'opportunités.



Après des études scientifiques et une école de commerce et de gestion, je me suis orientée vers la comptabilité et gestion.

Dans des entreprises de petite taille, j'ai établi et géré le suivi de comptabilité, la paie et les prévisionnels.



Depuis 2010, un objectif complémentaire s'ajoute : valoriser les abords de l'exploitation agricole de mon mari.



http://www.agri-golf-meules-orleans-nord.com/



C'est pourquoi, dans le cadre d'une ferme découverte, nous avons construit un practice, des zones d'entrainement et un parcours de golf.

Pour les clients golfeurs : de quoi se détendre et progresser dans leur sport (technique des approches), tout en se cultivant sur l'environnement et l'agriculture en Beauce.

(en cours d'agrément par la FF Golf)



L'accueil des écoles et groupes permettra une diversification des propositions en ferme découverte et pédagogique.

(en cours d'agrément Bienvenue à la ferme)



Un musée des outils utilisés dans les fermes dans les années 1950 permet de rappeler la révolution agricole qui a eu lieu depuis et garder en mémoire les souvenirs de nos aïeuls.



Nous vous offrons un cadre convivial avec la découverte de produits locaux dont des boissons : limonade et cola de Beauce

(en cours de développement).



Après un été 2011 de sécheresse, un hiver début 2012 décalé sur février, la nouvelle saison va bientôt démarrer.

A bientôt.



Mes compétences :

Accueil

Adaptabilité

Comptabilité

golf

télétravail

Valorisation