Sandrine PERES

Diplômée d'une ESC (Clermont), je m'épanouis dans la fonction RH depuis 17 ans. Au coeur de l'entreprise, la gestion des ressources humaines me permet d'allier mon goût pour les relations humaines et sociales ainsi que mon approche économique de la gestion d'une entreprise : "des collaborateurs épanouis font des résultats performants".

Actuellement encadrée de 4 assistants, je pilote la politique RH au sein d'un centre de relations clients de 700 collaborateurs.

J'ai la chance d'exercer mon métier dans une région magnifique, les Pyrénées, à laquelle je suis très attachée et qui me permet de mener une vie privée épanouie, alliant sports, rencontres et vie associative.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Formation

Gestion du personnel

Partenaires sociaux

Management

Recrutement

Relations sociales