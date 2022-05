Sandrine PEREZ

Bonjour,



Je suis prête à relever de nouveaux défis et mettre mon expérience au service d’une nouvelle entreprise.



Mes expériences professionnelles dans la vente et la restauration m’ont permis d’acquérir une aisance relationnelle avec une clientèle très variée.

Dans mon travail, j’ai toujours su atteindre mes objectifs en faisant preuve d’organisation, de dynamisme, et d’autonomie.



Ayant des facilités d’adaptation dans différents secteurs d’activités, je saurais m’intégrer à une nouvelle équipe de travail rapidement.



Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur mes plus respectueuses salutations.



Mes compétences :

Wordpress

Microsoft Office

Dialux

Aisance relationelle

Autonomie

Polyvalente

Dynamique

Adaptabilité