Sandrine PERIER

Forte d'une experience de plus de 18 ans dans le domaine du financement immobilier (commerciale, analyste risques, responsable d'agence..), j'ai su mettre à profit mes connaissances et compétences pour développer des portefeuilles prescripteurs (agents immo, constructeurs, notaires, Cgp...), vendre, faire vendre et ainsi relever les challenges qui m'ont été donnés, dans le respect des normes et de la Politique de l'Entreprise.





Mes compétences :

MAnagement

Integration Nouveaux commerciaux

Adaptabilité

Formation Commerciale

Autonomie et sens de l'adaptation

Négociation commerciale