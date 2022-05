Sandrine PETTITI

Journaliste expatriée en Finlande depuis presque 3 ans, je suis disponible pour des collaborations en presse écrite, radio et TV.

Mes diverses expériences en radio et presse écrite me permettent de m'adapter très rapidement à des supports très différents. Je suis aussi flexible en ce qui concerne les thématiques abordées. Curieuse de découvrir, je peux aussi bien traiter de sujets "santé", "environnement", "sport" ou encore "décoration".

N'hésitez pas à me contacter pour des renseignements complémentaires et/ou pour toutes propositions sérieuses de collaboration.



Sur demande:



- Réalisation de dossiers touristiques sur la Finlande, la Scandinavie, les Pays Baltes et la Russie ;

- Rédaction d'articles, dossiers, reportages sur des sujets axés sur les pays cités ci-dessus, le développement durable, le secteur énergétique, le project management, la gastronomie (et toute autre thématique qui pourrait vous intéresser ;



Je peux également vous servir de fixer sur place :

- aide à la préparation éditoriale du tournage, prise en charge des repérages et du calage des séquences avec les personnes filmées ; possibilité d'accompagner l’équipe durant tout le tournage.



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Développement durable

Gestion de projets

Journalisme

Journalisme radio

Média

Media Relations

Médias

Presse

Relations Presse

Tourisme

Voyages