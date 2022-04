François SALVETTI

C'est au cours de ma formation d'ingénieur Arts & Métiers que j'ai eu l'opportunité de découvrir le métier d'acheteur, et ces maintenant 12 années d'expérience et la diversité des postes que j'ai occupés m'ont permis d'avoir une vision compléte de la fonction:

- Une première expérience de 3 ans 1/2 chez Volvo Powertrain en tant qu'acheteur industriel, avec définition et la mise en place de stratégies globales, intégration au panel de fournisseurs compétitifs de qualité et application d'importante baisses de coût

- Une seconde expérience de 3 ans chez Volvo Powertrain en tant que Project Manager Purchasing, dans une fonction d'animation et de coordination des activités achats pour plusieurs projets de développement de moteurs au sein d'une organisation matricielle et internationale

- Une expérience de 3 ans 1/2 chez Bosch Rexroth en tant qu'acheteur indirect, avec pour principal objectif de professionnaliser la fonction sur les portefeuilles des consommables et de la maintenance

- Enfin une expérience de 2 ans chez Aventics en tant qu'acheteur projet, contact privilégié du bureau d'étude local et à ce titre responsable du développement de l'ensemble des pièces composant nos produits et faisant appel à des technologies diverses



C'est dans cette voie là que je souhaite orienter ma carrière et mettre à profit mes compétences techniques, mon sens de l'organisation et mon esprit d'équipe



Mes compétences :

Achats

Automobile

Gestion de projet

Industrialisation

International

Process

Sourcing

Stratégie

Négociation

Fonderie

Coordination de projets

Pièces plastiques

Développement produit