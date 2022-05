Sandrine PEY

Préparatrice en pharmacie en milieu hospitalier depuis 13 ans ,j'entreprends aujourd'hui une formation de vendeur conseiller commercial dans le cadre d'un CIF par le biais de l'EGC de TARBES.

Mes connaissances techniques en matière de dispositifs médicaux et de matériel médical associées à cette formation me permettrait de concrétiser mon projet et donc de trouver un emploi en tant que conseiller commercial en fournitures médicales .





Mes compétences :

Manipulation de cytotoxique

Vente conseil

Conducteur d'autoclave

Gestion des stocks

Dispensation nominative

Conducteur d'autoclave , manipulation cytotoxique