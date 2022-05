Sandrine PHILIPPE

◦ Organisation - animation de situations d’accueil et/ou de formations individuelles et collectives.

◦ Analyse de la ou des demandes pour favoriser l’accompagnement socioprofessionnel.

◦ Recrutement et intégration de stagiaires et de salariés.

◦ Définition du projet individuel avec la personne - proposition de suite (formation, emploi…).

◦ Analyse des besoins des employeurs en matière de recrutement et mise en place partenariats.

◦ Préparation du futur salarié à son intégration.

◦ Contribution au montage de projets et à la réalisation d’actions de formation.

◦ Création et suivi d’outils pédagogiques et de gestion des actions.

◦ Co-animation de comités de pilotage.

◦ Evaluation des stagiaires en entreprise (suivi de stage).

◦ Préparation aux entretiens d’embauche.

◦ Prospection et mise en place d’un réseau socioprofessionnel (entreprises privées et

publiques, organismes de formation, missions locales…).

◦ Réalisation de bilans pédagogiques annuels permettant de valoriser l’engagement de

l’entreprise auprès des partenaires et des collaborateurs.

◦ Veille et actualisation de la documentation pédagogique, réglementaire, professionnelle…





Mes compétences :

Relations interpersonnelles

Ressources Humaines

Orientation professionnelle

Plan de Formation

Accompagnement social