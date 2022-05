Sandrine PIGNOL

Après dix années d'experience en qualité de clerc de notaire dans différentes études, deux années passées à faire de la formation pour adultes pour le premier éditeur de logiciel du notariat, une expérience d'agent immobilier et de responsable d'un bureau secondaire pour un administration de biens lyonnais,



Je suis Directrice Administrative et Juridique des sociétés Mercier Immobilier, basé à Lissieu (69).



Mercier Immobilier c'est :

- de la promotion immobilière, collectif et ou individuel, à usage d'habitation et ou commercial, professionnel, locaux d'activités, résidence personnes âgées

- de la transaction pour l'habitation et les locaux d'activités

- l'administration de biens: régie, syndic

- la réhabilitation



Mes missions :

- la veille juridique du Groupe, mise en place dans les diffrentes structures du Groupe, et anticipation des impacts

- le contrôle de tous les actes : compromis, actes de vente, de prêts, matrice de VEFA, création de servitudes...

- mise en place des copropriétés EDD-RCP

- gestion des contentieux - mise en place de stratégie avec les avocats

- établissement de protocoles

- droit des sociétés : rédaction de statuts, registres, délibérations

- droit social : établissement des contrats de travail, procédure de licenciement

- gestion administrative

- gestion organisation suivi developpement des services généraux

- gérante d'une société du Groupe



Mes compétences :

Clerc de notaire

Droit immobilier

Urbanisme

Droit de la construction

Droit des contrats

Responsabilité sociétale des entreprises

Contentieux

Droit social