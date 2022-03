Psychothérapie intégrative :

-Thérapie cognitive et comportementale

- Hypnose

-Méditation Pleine Conscience

-Thérapie de lacceptation

-Thérapie des schémas



Prise en charge :

- Troubles dépressifs

- Troubles anxieux (phobies, TOCS...)

- Troubles addictifs

-Troubles du sommeil

- Burn Out

- Trauma

- Gestion du stress

- Relaxation

- Affirmation de soi



Prix de la consultation : 60 euros



Mes compétences :

DU Thérapies cognitives et comportementales

Certificat en Hypnothérapie intégrative