Sandrine PIRIOU

Associée co-fondatrice de la société Ideanova, je participe actuellement à des missions d'AMOA autour de la solution Lawson M3 en tant qu'expert Finance.



Compétences fonctionnelles : comptabilité / contrôle de gestion, prix de revient / consolidation / gestion de trésorerie / gestion des immobilisations



Compétences techniques :

Lawson M3 (v12, 7.1, 10.1) : modules de comptabilité générale et tiers, comptabilité industrielle, prix de revient, immobilisations, e-collaborator. Intégration avec les modules d'achat, production et gestion commerciale.



11 ans d'expérience en sociétés de services, 7 ans en milieu industriel (agro-alimentaire), dont 8 sur la mise en place de M3 finance en tant que chef de projet interne, me donnant une connaissance approfondie des flux industriels et des problématiques des utilisateurs.



Mes compétences :

Finance

SQL